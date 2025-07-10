Українські біженці вклали у чеську економіку більше, ніж отримали допомоги – BIS
Українці, які переїхали до Чехії з лютого 2022 року, вклали в економіку країни більше, ніж отримали допомоги. Про це повідомляє чеська Служба безпеки та інформації (BIS) у щорічному звіті.
За даними BIS, до кінця 2024 року в Чеській Республіці проживало понад 390 000 українців із тимчасовим статусом захисту.
"Громадяни України продовжують інтегруватися в суспільство, їхній економічний внесок вже перевищив обсяг фінансової підтримки й соціальних виплат, які вони отримали від чеського уряду з початку війни", – зазначили у Службі.
Зазначається також, що присутність українців у Чехії не мала негативного впливу на рівень злочинності у країні. Також BIS не мала інформації про участь українців у незаконній торгівлі зброєю.
Водночас Служба безпеки прогнозує, що із закінченням війни незаконна торгівля зброєю та військовими матеріалами з України може стати новим ризиковим явищем.
- Раніше директорка Інституту демографії й соцдосліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук Елла Лібанова розповіла LIGA.net, що переважна більшість українців, які не планують повертатися додому після війни, – це ті, хто виїхав з країни повною родиною, має хронічно хворих членів сімʼї або вже влаштувався у країнах з вищим рівнем життя.