Українські біженці вклали у чеську економіку більше, ніж отримали допомоги – BIS

У Чехії проживає до 400 000 українців, які втекли від війни

Українці у Празі (Фото: MARTIN DIVISEK/EPA)

Українці, які переїхали до Чехії з лютого 2022 року, вклали в економіку країни більше, ніж отримали допомоги. Про це повідомляє чеська Служба безпеки та інформації (BIS) у щорічному звіті.

За даними BIS, до кінця 2024 року в Чеській Республіці проживало понад 390 000 українців із тимчасовим статусом захисту.

"Громадяни України продовжують інтегруватися в суспільство, їхній економічний внесок вже перевищив обсяг фінансової підтримки й соціальних виплат, які вони отримали від чеського уряду з початку війни", – зазначили у Службі.

Зазначається також, що присутність українців у Чехії не мала негативного впливу на рівень злочинності у країні. Також BIS не мала інформації про участь українців у незаконній торгівлі зброєю.

Водночас Служба безпеки прогнозує, що із закінченням війни незаконна торгівля зброєю та військовими матеріалами з України може стати новим ризиковим явищем.