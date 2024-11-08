Украинские инженеры разработали виртуальную систему для тренировок военных по стрельбе

Система мобильная – и при необходимости ее можно быстро развернуть на выбранной локации, заявило Минобороны

Фото: Минобороны

Министерство обороны кодифицировало и допустило для использования в Силах обороны виртуальную интерактивную тренинговую систему UNITS, разработанную украинскими инженерами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Эта программа назначения для проведенияиндивидуальных и групповых тренировок по огневой подготовке.

Минобороны приводит следующие характеристики UNITS:

→ во время занятий на виртуальном полигоне можно использовать макеты и модули нескольких десятков образцов вооружения (стрелкового оружия, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и т.п.);

→ система является мобильной – и при необходимости ее можно быстро развернуть на выбранной локации;

→ в ней можно выбирать разный тип местности (городскую застройку, лес, поле и т.п.), также моделируется мишенная обстановка, погодные условия и время суток;

→ можно отработать как базовые навыки стрелка (правильную стойку, дыхание, оружие, прицеливание, плавный спуск), так и большое количество ситуационных огневых упражнений.

В октябре в украинской боевой системе DELTA стала доступна платформа видеоанализа поля боя Vezha, передающая трансляции с дронов в реальном времени и обеспечивающая эффективное поражение россиян.

В ноябре Минобороны получило первый патент на уникальную украинскую технологию "Ветряная мельница М" для выявления враждебных FPV-беспилотников.