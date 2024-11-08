Українські інженери розробили віртуальну систему для тренувань військових зі стрільби
Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони віртуальну інтерактивну тренінгову систему UNITS, розроблену українськими інженерами. Про це повідомила пресслужба відомства.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Ця програма призначена для проведенняіндивідуальних і групових тренувань з вогневої підготовки.

Міноборони наводить такі характеристики UNITS:

→ під час занять на віртуальному полігоні можна використовувати макети й модулі декількох десятків зразків озброєння (стрілецької зброї, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів тощо);

→ система є мобільною – і за необхідності її можна швидко розгорнути на обраній локації;

→ у ній можна обирати різний тип місцевості (міську забудову, ліс, поле тощо), також моделюється обстановка для мішені, погодні умови та час доби;

→ можна відпрацювати як базові навички стрільця (правильну стійку, дихання, утримання зброї, прицілювання, плавний спуск), так і велику кількість ситуаційних вогневих вправ.

Читайте також
До ЗСУ допустили інноваційний засіб виявлення російських FPV-дронів
війнаміноборонистрільбатренажервіртуальна система