Украинские силы уничтожили еще 200 оккупантов. Больше всего – под Харьковом и Бахмутом
Силы обороны Украины вчера уничтожили 200 российских военных и 11 танков. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 31 900 человек и 1409 танков, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Вчера армия РФ наибольшие потери понесла на Харьковском и Бахмутском направлениях. С 24 февраля по 10 июня Россия потеряла на войне в Украине:
личного состава – около 31 900 (+200) человек ликвидировано,
танков – 1409 (+11),
боевых бронированных машин – 3450 (+12),
артиллерийских систем – 712 (+1),
РСЗО – 222 (+9),
средств ПВО – 97 (+1),
самолетов – 212 (0),
вертолетов – 178 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10),
крылатых ракет – 125 (0),
кораблей/катеров – 13 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2438 (+17),
спецтехники – 54 (+1).
- Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники постепенно продвигаются в Харьковской области.
- Сегодня утром в Генштабе сообщили, что россияне пытались штурмовать под Бахмутом, но после потерь отошли.
Читайте также: Подразделение РФ полным составом отказалось воевать после потерь, понесенных под Харьковом
Комментарии