Украинские силы уничтожили еще 200 оккупантов. Больше всего – под Харьковом и Бахмутом

Силы обороны Украины вчера уничтожили 200 российских военных и 11 танков. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 31 900 человек и 1409 танков, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера армия РФ наибольшие потери понесла на Харьковском и Бахмутском направлениях. С 24 февраля по 10 июня Россия потеряла на войне в Украине:

личного состава – около 31 900 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1409 (+11),

боевых бронированных машин – 3450 (+12),

артиллерийских систем – 712 (+1),

РСЗО – 222 (+9),

средств ПВО – 97 (+1),

самолетов – 212 (0),

вертолетов – 178 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10),

крылатых ракет – 125 (0),

кораблей/катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2438 (+17),

спецтехники – ​​54 (+1).

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Марк Сировой

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