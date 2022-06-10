Подразделение РФ полным составом отказалось воевать после потерь, понесенных под Харьковом

Российское подразделение, укомплектованное "мобилизованными" с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в полном составе отказалось воевать после потерь в Харьковской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

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По данным Генштаба, несмотря на принудительные мероприятия, проводимые командованием оккупационных войск, и далее фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, укомплектованных принудительно мобилизованным личным составом из ОРДЛО.

"Стало известно, что из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1 армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях", – сообщает Генштаб.

Генштаб ВСУ сообщает, что сейчас российские оккупанты ведут активные наступательные действия на Бахмутском направлении. Также войска РФ безуспешно пытаются полностью захватить Северодонецк.

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Оксана Житнюк

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