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Подразделение РФ полным составом отказалось воевать после потерь, понесенных под Харьковом

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 07:50
Подразделение РФ полным составом отказалось воевать после потерь, понесенных под Харьковом - Фото
Мобилизованные в ОРДЛО (Фото - Telegram Денисовой)

Российское подразделение, укомплектованное "мобилизованными" с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в полном составе отказалось воевать после потерь в Харьковской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

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По данным Генштаба, несмотря на принудительные мероприятия, проводимые командованием оккупационных войск, и далее фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, укомплектованных принудительно мобилизованным личным составом из ОРДЛО.

"Стало известно, что из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1 армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях", – сообщает Генштаб.

  • Генштаб ВСУ сообщает, что сейчас российские оккупанты ведут активные наступательные действия на Бахмутском направлении. Также войска РФ безуспешно пытаются полностью захватить Северодонецк.

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Оксана Житнюк
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ордло мобилизация потери генштаб
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