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Бунты и перестрелки с военными РФ: мобилизованные в ОРДЛО не хотят быть "пушечным мясом"

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 15:06
Бунты и перестрелки с военными РФ: мобилизованные в ОРДЛО не хотят быть
Мобилизованные в ОРДЛО (Фото - Telegram Денисовой)

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назревают массовые бунты принудительно мобилизованных в российскую армию. Мужчины из ОРДЛО не хотят быть "пушечным мясом", и на фоне этого уже фиксировались случаи перестрелок с российскими военными. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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"От правозащитников, работающих в ОРДЛО, стало известно, что мужчины массово отказываются становиться "пушечным мясом". Вследствие этого готовятся акции протеста "призывников" и их жен против "власти" самопровозглашенных псевдогосударственных формирований", – сообщила Денисова.

По словам омбудсмена, уже были случаи перестрелки между принудительно мобилизованными местными жителями и российскими военнослужащими. Тогда "военный прокуратор" ОРДЛО разогнал недовольных, но это лишь обострило ситуацию.

По данным правозащитников, за последние две недели в рядах "армии" ОРДЛО тысячи человек сложили оружие.

  • По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, мобилизованные из ОРДЛО не успевают сдаваться в плен из-за близости боевых столкновений и неопытности. Количество погибших исчисляется тысячами.
  • О колоссальных потерях в рядах мобилизованных также сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, они "гибнут пачками", а местные больницы переполнены ранеными оккупантами с оторванными конечностями.
  • По словам омбудсмена Денисовой, в ряды российской армии планируют призвать даже женщин из ОРДЛО.

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Оксана Житнюк
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Людмила Денисова перестрелка ордло мобилизация бунт
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