Украинские силы за день уничтожили сотню оккупантов, 14 танков и семь РСЗО – Генштаб
За 49 дней войны против Украины российские войска потеряли 753 танка, 160 самолетов, 144 вертолета, а количество ликвидированных российских оккупантов уже достигло 19 900, сообщает Генштаб ВСУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 14 апреля ориентировочно составили:
→ личного состава – около 19 900 человек (+100 за сутки);
→ танков – 753 (+14);
→ боевых бронированных машин – 1968 (+4);
→ артиллерийских систем – 366 (+8);
→ РСЗО – 122 (+7);
→ средств ПВО – 64;
→ самолетов – 160 (+2);
→ вертолетов – 144 (+1);
→ автомобильной техники – 1437 (+8);
→ кораблей/катеров – 7;
→ цистерн с ГСМ – 76;
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 134 (+2);
→ специальной техники – 25;
→ пусковых установок ОТРК – 4.
В Генштабе уточнили, что данные о потерях российских оккупантов уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Читайте также: Арестович: Крейсер "Москва" утонул, в Чернобаевке – 15-й удар украинских сил
Комментарии