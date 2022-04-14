Украинские силы за день уничтожили сотню оккупантов, 14 танков и семь РСЗО – Генштаб

За 49 дней войны против Украины российские войска потеряли 753 танка, 160 самолетов, 144 вертолета, а количество ликвидированных российских оккупантов уже достигло 19 900, сообщает Генштаб ВСУ.

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Общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 14 апреля ориентировочно составили:

→ личного состава – около 19 900 человек (+100 за сутки);

→ танков – 753 (+14);

→ боевых бронированных машин – 1968 (+4);

→ артиллерийских систем – 366 (+8);

→ РСЗО – 122 (+7);

→ средств ПВО – 64;

→ самолетов – 160 (+2);

→ вертолетов – 144 (+1);

→ автомобильной техники – 1437 (+8);

→ кораблей/катеров – 7;

→ цистерн с ГСМ – 76;

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 134 (+2);

→ специальной техники – ​​25;

→ пусковых установок ОТРК – 4.

В Генштабе уточнили, что данные о потерях российских оккупантов уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Оксана Житнюк

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