Украинские силы за сутки ликвидировали еще сотню оккупантов и восемь средств ПВО – Генштаб

За 47 дней войны против Украины российские войска потеряли 732 танка, 157 самолетов, 140 вертолетов, а количество ликвидированных российских оккупантов уже достигло 19 600, сообщает Генштаб ВСУ.

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Общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 12 апреля ориентировочно составили:

→ личного состава – около 19 600 человек (+100 за сутки);

→ танков – 732 (+7);

→ боевых бронированных машин – 1946 (+23);

→ артиллерийских систем – 349 (+2);

→ РСЗО – 111;

→ средств ПВО – 63 (+8);

→ самолетов – 157 (+3);

→ вертолетов – 140 (+3);

→ автомобильной техники – 1406 (+19);

→ кораблей/катеров – 7;

→ цистерн с ГСМ – 76;

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 124 (+5);

→ специальной техники – ​​25;

→ пусковых установок ОТРК – 4.

В Генштабе уточнили, что данные о потерях российских оккупантов уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Оксана Житнюк

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