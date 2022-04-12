Украинские силы за сутки ликвидировали еще сотню оккупантов и восемь средств ПВО – Генштаб
За 47 дней войны против Украины российские войска потеряли 732 танка, 157 самолетов, 140 вертолетов, а количество ликвидированных российских оккупантов уже достигло 19 600, сообщает Генштаб ВСУ.
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Общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 12 апреля ориентировочно составили:
→ личного состава – около 19 600 человек (+100 за сутки);
→ танков – 732 (+7);
→ боевых бронированных машин – 1946 (+23);
→ артиллерийских систем – 349 (+2);
→ РСЗО – 111;
→ средств ПВО – 63 (+8);
→ самолетов – 157 (+3);
→ вертолетов – 140 (+3);
→ автомобильной техники – 1406 (+19);
→ кораблей/катеров – 7;
→ цистерн с ГСМ – 76;
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 124 (+5);
→ специальной техники – 25;
→ пусковых установок ОТРК – 4.
В Генштабе уточнили, что данные о потерях российских оккупантов уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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