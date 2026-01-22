Украинские военные побеждают россиян в ближних боях в 90% случаев – командующий ДШВ

Апостол отметил, что инфильтрацию между позициями использует не только враг, но и украинские войска. Эта тактика успешна

Олег Апостол (82 бригада ДШВ)

Украинские военные в 90% случаев ближнего боя с российской армией одерживают победу. Об этом в интервью "Новинарні" рассказал командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол.

"В ближнем бою с россиянами мы однозначно получаем преимущество – потому что я все вижу, читаю и анализирую. В 90% случаев контактов противник уничтожается", – сказал он.

Апостол также прокомментировал информацию об изменении тактики на фронте и то, что механизированные штурмы уже не работают так, как раньше в условиях больших "килл-зон" и "войны дронов". По его словам, появление любого нового технологического способа или количество людей в подразделении влияют на тактику ведения боевых действий.

Сейчас на фронте нужно как обороняться, так и наступать. Поэтому не только россияне, но и украинская армия использует также тактику "просачивания" малых пехотных групп, так называемые двойки-тройки. По словам Апостола, тактика эта сейчас весьма действенная.

"Подчеркну: когда происходит встречный ближний бой (двигаются и наши, и их), то наши побеждают в 90% случаев. Это дает свой результат. Так же используем и инфильтрацию между позициями – заходим и обязательно зачищаем, чтобы наладить логистику, доставку, эвакуацию", – подчеркнул командующий ДШВ.