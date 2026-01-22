Українські військові перемагають росіян у ближніх боях у 90% випадків – командувач ДШВ

Апостол зазначив, що інфільтрацію між позиціями використовує не лише ворог, а й українські війська. Ця тактика успішна

Олег Апостол (82 бригада ДШВ)

Українські військові у 90% випадків ближнього бою з російською армією здобувають перемогу. Про це в інтерв'ю "Новинарні" розповів командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол.

"У ближньому бою з росіянами ми однозначно здобуваємо перевагу – бо я все бачу, читаю та аналізую. У 90% випадків контактів противник знищується", – сказав він.

Апостол також прокоментував інформацію про зміну тактики на фронті й те, що механізовані штурми вже не працюють так, як раніше в умовах великих "кілзон" та "війни дронів". За його словами, поява будь-якого нового технологічного способу чи кількість людей у підрозділі впливають на тактику ведення бойових дій.

Зараз на фронті потрібно як оборонятися, так і наступати. Тому не тільки росіяни, а й українська армія використовує також тактику "просочування" малих піхотних груп, так звані двійки-трійки. За словами Апостола, тактика ця зараз дуже дієва.

"Підкреслю: коли відбувається зустрічний ближній бій (рухаються і наші, і їхні), то наші перемагають у 90% випадків. Це дає свій результат. Так само використовуємо й інфільтрацію між позиціями – заходимо і обов’язково зачищаємо, щоб налагодити логістику, доставлення, евакуацію", – наголосив командувач ДШВ.