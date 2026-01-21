У ЗСУ заявили, що більша частина росіян зосереджена в центрі Куп'янська в одному кварталі

Спроби росіян поновити своє становище у місті не мають успіху, заявив Віктор Трегубов

Український військовий (Ілюстративне фото: Генштаб)

У Куп’янську Харківської області триває зачистка від окупантів, більша частина з них зосереджена в центрі міста в одному кварталі багатоповерхівок. Про це повідомив начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

"Більша частина ворога зосереджена у центрі міста в одному кварталі багатоповерхівок. Тому мова йде зараз, щоб завершити зачистку безпосередньо цього кварталу й бажано без жертв з боку українських військових", – сказав Трегубов.

За його словами, усі спроби росіян поновити своє становище й дістатися до міста, щоб відновити з ним сполучення суходолом, безрезультатні.

Речник уточнив, що тиск на схід від Куп’янська теж не дає бажаного для окупантів результату.

"А це означає, що ці люди [окупанти] не отримують поповнення", – констатував він.

Трегубов додав, що зараз план росіян у Сумській і Харківській областях полягає в тому, щоб створити там "зону контролю" вздовж кордону.

Мапа: DeepState