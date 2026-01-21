В ВСУ заявили, что большая часть россиян сосредоточена в центре Купянска в одном квартале

Попытки россиян восстановить свое положение в городе не имеют успеха, заявил Виктор Трегубов

Украинский военный (Иллюстративное фото: Генштаб)

В Купянске Харьковской области продолжается зачистка от оккупантов, большая часть из них сосредоточена в центре города в одном квартале многоэтажек. Об этом сообщил начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Большая часть врага сосредоточена в центре города в одном квартале многоэтажек. Поэтому речь идет сейчас, чтобы завершить зачистку непосредственно этого квартала и желательно без жертв со стороны украинских военных", – сказал Трегубов.

По его словам, все попытки россиян восстановить свое положение и добраться до города, чтобы восстановить с ним сообщение по суше, безрезультатны.

Спикер уточнил, что давление на восток от Купянска тоже не дает желаемого для оккупантов результата.

"А это означает, что эти люди [оккупанты] не получают пополнения", – констатировал он.

Трегубов добавил, что сейчас план россиян в Сумской и Харьковской областях заключается в том, чтобы создать там "зону контроля" вдоль границы.

Карта: DeepState

Российское руководство регулярно врет об успехах на фронте. Россияне неоднократно заявляли о якобы полной оккупации Купянска Харьковской области. Однако в декабре стелу на въезде в город посетил Зеленский.

Глава государства отмечал, что его обращение оттуда повлияло на партнеров в США и Европе.

По состоянию на 22 декабря 2025 года в Купянске находилось около 100 оккупантов.