Украинские военные сбили под Львовом две российские ракеты. Они летели из Беларуси

Вчера вечером украинские военные сбили две российские ракеты, которые из Беларуси летели в сторону Львова. Об этом сообщает воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ.

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Отмечается, что российский истребитель вечером 28 марта, находясь на территории Беларуси, запустил в сторону Львова две крылатые ракеты типа "Х".

Радиотехнические войска быстро выявили цели, а зенитные ракетные войска уничтожили ракеты за 30 км от Львова.

26 марта российские войска обстреляли Львов ракетами. Произошел пожар на нефтебазе.

В ВС ВСУ заявили, что Россия атаковала Львов, когда президент США Байден был в 10 минутах полета ракет оккупантов.

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Марк Сировой

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