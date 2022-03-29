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Украинские военные сбили под Львовом две российские ракеты. Они летели из Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 12:06
Украинские военные сбили под Львовом две российские ракеты. Они летели из Беларуси - Фото
Уничтожение российских ракет под Львовом (фото - воздушное командование "Запад")

Вчера вечером украинские военные сбили две российские ракеты, которые из Беларуси летели в сторону Львова. Об этом сообщает воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ.

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Отмечается, что российский истребитель вечером 28 марта, находясь на территории Беларуси, запустил в сторону Львова две крылатые ракеты типа "Х".

Радиотехнические войска быстро выявили цели, а зенитные ракетные войска уничтожили ракеты за 30 км от Львова.

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Марк Сировой
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Львов пво ракеты воздушные силы вкс рф войска россии
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