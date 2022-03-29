Украинские военные сбили под Львовом две российские ракеты. Они летели из Беларуси
29.03.2022, 12:06
Уничтожение российских ракет под Львовом (фото - воздушное командование "Запад")
Вчера вечером украинские военные сбили две российские ракеты, которые из Беларуси летели в сторону Львова. Об этом сообщает воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ.
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Отмечается, что российский истребитель вечером 28 марта, находясь на территории Беларуси, запустил в сторону Львова две крылатые ракеты типа "Х".
Радиотехнические войска быстро выявили цели, а зенитные ракетные войска уничтожили ракеты за 30 км от Львова.
- 26 марта российские войска обстреляли Львов ракетами. Произошел пожар на нефтебазе.
- В ВС ВСУ заявили, что Россия атаковала Львов, когда президент США Байден был в 10 минутах полета ракет оккупантов.
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