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Фото из ада. Во Львове несколько часов тушили пожар после попадания российского снаряда

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 10:15
Фото из ада. Во Львове несколько часов тушили пожар после попадания российского снаряда - Фото
Фото - ГСЧС

Во Львове ликвидирован пожар на территории одного из промышленных предприятий по хранению горючего, сообщает ГСЧС.

Пожар возник в результате ракетного обстрела оккупантов 26 марта в 16:30. Он был локализован лишь на следующий день в 05:02, а потушен – в 06:49.

Фото из ада. Во Львове несколько часов тушили пожар после попадания российского снаряда

Фото из ада. Во Львове несколько часов тушили пожар после попадания российского снаряда

Фото из ада. Во Львове несколько часов тушили пожар после попадания российского снаряда

Фото из ада. Во Львове несколько часов тушили пожар после попадания российского снаряда

  • 26 марта российские войска выпустили по Львову шесть ракет. Целями были склад топлива и бронетанковый завод.
  • По последним данным, жилые дома в результате обстрела не пострадали, о жертвах не сообщалось.
Дмитрий Смирнов
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Львов ГСЧС
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