Фото из ада. Во Львове несколько часов тушили пожар после попадания российского снаряда
27.03.2022, 10:15
Фото - ГСЧС
Во Львове ликвидирован пожар на территории одного из промышленных предприятий по хранению горючего, сообщает ГСЧС.
Пожар возник в результате ракетного обстрела оккупантов 26 марта в 16:30. Он был локализован лишь на следующий день в 05:02, а потушен – в 06:49.
- 26 марта российские войска выпустили по Львову шесть ракет. Целями были склад топлива и бронетанковый завод.
- По последним данным, жилые дома в результате обстрела не пострадали, о жертвах не сообщалось.
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