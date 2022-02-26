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Украинские военные сбили вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 01:55
Украинские военные сбили вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупантов - Фото
Фото: ВС ВСУ

В ночь на 26 февраля украинские военные уничтожили вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупантов. Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных сил ВСУ.

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Две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск были сбиты в районе проведения операции объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных сил ВСУ.

"Слава украинским зениткам!", – говорится в сообщении.

Украинские военные сбили вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупантов

Также сегодня ночью в небе над Васильковом украинский истребитель Су-27 уничтожил вражеский военно-транспортный самолет Ил-76, который предназначен для перевозки от 145 до 225 десантников и военной техники.

  • До этого министр обороны Алексей Резников обратился к российским женам и матерям с призывом прятать своих мужчин и не отправлять их на верную смерть в Украине, потому что их будут убивать из каждого окна.

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Наталия Медведева
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