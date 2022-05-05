UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские военные уничтожили еще 200 российских оккупантов. Больше всего – под Попасной

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 11:19
Украинские военные уничтожили еще 200 российских оккупантов. Больше всего – под Попасной - Фото
Украинские военные (фото - ЕРА)

За прошедшие сутки силы обороны Украины уничтожили 200 российских военных, 15 танков, 41 бронированную машину и два самолета. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера российские оккупанты самые большие потери несли на Попаснянском направлении. С 24 февраля по 5 мая армия РФ на войне в Украине потеряла:

личного состава – около 24 700 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1092 (+15),

боевых бронированных машин ‒ 2651 (+41),

артиллерийских систем – 499 (+8),

РСЗО – 169 (+6),

средств ПВО – 83 (+2),

самолетов – 196 (+2),

вертолетов – 155 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 1907 (+40),

кораблей/катеров – 10 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9).

Спецтехники – 38 (0).

Крылатых ракет – 89 (+2).

Читайте также: Разведка США помогает Украине убивать российских генералов – NYT

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война убитые потери армия рф генштаб войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 