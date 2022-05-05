Украинские военные уничтожили еще 200 российских оккупантов. Больше всего – под Попасной

За прошедшие сутки силы обороны Украины уничтожили 200 российских военных, 15 танков, 41 бронированную машину и два самолета. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера российские оккупанты самые большие потери несли на Попаснянском направлении. С 24 февраля по 5 мая армия РФ на войне в Украине потеряла:

личного состава – около 24 700 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1092 (+15),

боевых бронированных машин ‒ 2651 (+41),

артиллерийских систем – 499 (+8),

РСЗО – 169 (+6),

средств ПВО – 83 (+2),

самолетов – 196 (+2),

вертолетов – 155 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 1907 (+40),

кораблей/катеров – 10 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9).

Спецтехники – 38 (0).

Крылатых ракет – 89 (+2).

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Марк Сировой

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