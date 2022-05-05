Украинские военные уничтожили еще 200 российских оккупантов. Больше всего – под Попасной
За прошедшие сутки силы обороны Украины уничтожили 200 российских военных, 15 танков, 41 бронированную машину и два самолета. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Вчера российские оккупанты самые большие потери несли на Попаснянском направлении. С 24 февраля по 5 мая армия РФ на войне в Украине потеряла:
личного состава – около 24 700 (+200) человек ликвидировано,
танков ‒ 1092 (+15),
боевых бронированных машин ‒ 2651 (+41),
артиллерийских систем – 499 (+8),
РСЗО – 169 (+6),
средств ПВО – 83 (+2),
самолетов – 196 (+2),
вертолетов – 155 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 1907 (+40),
кораблей/катеров – 10 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9).
Спецтехники – 38 (0).
Крылатых ракет – 89 (+2).
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