Украинские войска пошли в контрнаступление под Харьковом: фото сожженной техники РФ
Украинские войска пошли в контрнаступление под Харьковом. Об этом сообщают Сухопутные силы ВСУ в Facebook.
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Отмечается, что контрнаступление под Харьковом стало возможным из-за несокрушимости украинского народа, отсутствия резервов, деморализацию и отход подразделений российских оккупантов.
В частности пособники оккупантов из Донбасса начали покидать российские подразделения и возвращаться домой.
О контратаке под Харьковом заявил в обращении и президент Владимир Зеленский. По его словам, украинские силы также удерживают Николаев, Киев, Черниговскую, Сумскую области, Донбасс.
Президент заявил: врагу наносят такие потери, каких он не мог представить себе даже в самом страшном сне.
- По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала войны потеряла 10 000 военных, 40 вертолетов и 39 самолетов.
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