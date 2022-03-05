Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение.

"Свободный народ свободной страны!

Уже десятые сутки нашей отечественной борьбы. Искренней веры и круглосуточной работы. Десятые сутки – как один бесконечно долгий день. Одна бесконечно долгая ночь, не дающая отдыха.

Сегодня суббота. Суббота. Это слово на войне ничего почти не значит. Как понедельник или четверг, или любой другой день. Все они стали одинаковыми. Одинаково защищаем государство. Одинаково спасаем людей.

Страна не знает больше выходных. Не важно, что на часах. Не важно, что в календаре. И так – к победе.



Поздно ночью говорил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и с Президентом Польши Анджеем Дудой. Наше взаимодействие постоянно. Наши разговоры ежедневные. Я безмерно благодарен каждому из них. Безмерно благодарен Анджею за его решительность и преданность нашему общему делу. Защите людей. Благодарен супруге Анджея Агате. Друзья, которых я искренне считаю друзьями и искренне желаю каждому.

Нам удалось не допустить гуманитарный кризис на границе. Удалось организовать ситуацию так, чтобы тысячи украинских женщин и детей получили достойное отношение. Никто не спрашивает, какой они национальности. Какой они веры. Сколько у них денег.

Фактически у нас больше нет границы с дружеской Польшей. Потому что мы вместе на стороне добра. Нам не до границ.

Я уверен, что скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех других дружественных стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет.

Мы уже думаем о будущем. Для всех украинцев. После войны. О том, как оживить наши города. Как восстановить экономику. Я говорил с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом, исполнительным директором МВФ Кристиной Георгиевой. Есть согласие между крупнейшими финансовыми институтами ради поддержки Украины. Уже есть решение о неотложной помощи и десятках миллиардов долларов на восстановление Украины после войны.

И это только первые решения. Я подчеркиваю – это только первые. Говорил с Президентом Турции Эрдоганом. Говорил с лидерами Саудовской Аравии и Соединенных Арабских Эмиратов. С Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Главная тема – членство в ЕС для Украины.

Я благодарен европейцам – сотням тысяч людей в разных городах нашего континента. Братислава, Вильнюс, Франкфурт, Лион, Париж, Тбилиси, Прага. Они вчера вышли в поддержку Украины. В поддержку Европы. Они вышли ради мира. Как можно быстрее.

Я благодарен американцам – стойкому двухпартийному большинству обычных людей. Мы видели опрос. Мы видели мнение обычных людей Америки, поддерживающих обычных людей Украины. Требующие ужесточения санкций против России за агрессию уже сейчас. Поддерживающие закрытие неба уже сейчас, чтобы спасти жизнь наших людей. 74 процента американцев – за бесполетную зону. 74! Абсолютное большинство. Что еще нужно для принятия решения? Мы уверены – схожий результат и в других демократических странах.

Вооруженные силы Украины храбро удерживают все ключевые направления нашей обороны. Контратакуют оккупантов под Харьковом, защищая город. Держат Николаев. Киев, Черниговскую, Сумскую области, Донбасс. Мы наносим оккупантам такие потери, которых они не видели и в самом страшном сне.

Российская армия не вышла на планируемые рубежи. Но вышла почти на 10 000 убитых русских военных. 10 000! Это ужасно! Ребята по 18, по 20 лет. Совершенно молодые, почти дети. Солдаты, которым даже не смогли объяснить, за что они идут воевать? За что и почему они на чужой земле.

10 000. Россия точно могла дать этим своим людям что-нибудь другое, кроме смерти.

Украинский народ сопротивляется и там, где оккупантам удалось пройти. К сожалению. Но ненадолго пройти. Я восхищен каждым украинцем, каждой украинкой, которые протестуют. Которые берут национальный флаг и показывают русским военным, что они проиграют. Проиграют обязательно. Потому что невозможно выиграть у людей, без оружия в руках останавливающих военную технику. Которые отказываются брать что угодно из рук оккупантов. Каким сложно. Каким опасно. Но они не теряют достоинство. И никогда не потеряют.

На переговорах в Беларуси группы договорились о первом шаге. Чтобы вернуть хотя бы один процент человечности от нормального уровня. Городам в окружении, которые уничтожают, переживают наихудшие дни. Гуманитарные коридоры должны работать сегодня. Мариуполь и Волноваха. Чтобы спасти людей. Женщин, детей, людей постарше. Чтобы дать продукты питания и лекарства остающимся. Наша помощь уже в пути. Все, кто нуждается в помощи, должны получить возможность выйти. Кто желает. Все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу. Должны. Если все пойдут, то чей тогда будет этот город?

Мы делаем все с нашей стороны, чтобы договоренность заработала. Это – одна из главных задач именно на сегодняшний день. Посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе.

Молимся о наших военных. Помогаем нашим гражданским.

Работаем ради мира.

Слава Украине!"

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