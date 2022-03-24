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Украинские войска проводят успешные контратаки под Киевом – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 05:59
Украинские войска проводят успешные контратаки под Киевом – британская разведка - Фото
Украинская артиллерия под Киевом (фото - ЕРА)

Украинские силы успешно контратакуют армию России под Киевом и, вполне вероятно, подорвут возможности РФ по возобновлению наступления на столицу. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

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"Украинские силы проводят успешные контратаки на российские позиции в пригородах столицы и, по-видимому, отбили Макаров и Мощун", – говорится в сообщении.

Также существует реальная вероятность, что украинские войска теперь могут окружить российские подразделения в Ирпене и Буче, заявляют в британской разведке.

Там также отмечают, что украинские силы усиливают давление на северо-востоке от Киева. Войска РФ испытывают проблемы с поставками и моральным духом.

"Вполне вероятно, что успешные контратаки Украины подорвут возможность российских сил реорганизоваться и возобновить наступление на Киев", – считают в разведке Великобритании.

Читайте также: Украинские войска за день отогнали армию РФ на 25-35 км на востоке от Киева – CNN

Марк Сировой
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