Украинские войска проводят успешные контратаки под Киевом – британская разведка

Украинские силы успешно контратакуют армию России под Киевом и, вполне вероятно, подорвут возможности РФ по возобновлению наступления на столицу. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

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"Украинские силы проводят успешные контратаки на российские позиции в пригородах столицы и, по-видимому, отбили Макаров и Мощун", – говорится в сообщении.

Также существует реальная вероятность, что украинские войска теперь могут окружить российские подразделения в Ирпене и Буче, заявляют в британской разведке.

Там также отмечают, что украинские силы усиливают давление на северо-востоке от Киева. Войска РФ испытывают проблемы с поставками и моральным духом.

"Вполне вероятно, что успешные контратаки Украины подорвут возможность российских сил реорганизоваться и возобновить наступление на Киев", – считают в разведке Великобритании.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что под Киевом расположены около 12 000 российских военных, 3000 из них почти окружены, а 4000 отсечены.

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Марк Сировой

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