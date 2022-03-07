Украинские защитники выбили оккупантов из Чугуева – Генштаб ВСУ

На одиннадцатый день сопротивления российской агрессии украинским защитникам удалось освободить от оккупантов город Чугуев Харьковской области. Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ за 6 марта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В ходе ведения боевых действий освобожден город Чугуев. Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба, украинские военнослужащие уничтожили российских полковников-оккупантов Дмитрия Сафронова и Дениса Глебова.

Оборона сейчас ведется преимущественно в южном, северном и восточном направлениях, но оккупанты не оставляют попыток прорваться и по другим направлениям – на Полесском, Северском, Донецком, Таврическом.

Враг "накапливает ресурсы" для штурма Киева.

Цель захватчиков за эти дни не достигнута, подчеркнули в Генштабе.

Третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями по вопросу прекращения войны России против Украины состоится в понедельник, 7 марта.

Россия планировала короткую войну и рассчитывала, что потеряет 100 военных, но армия Украины воюет так, как никто не ожидал.

Читайте также: Зеленский не пойдет на уступки, которые могли бы унизить борьбу украинцев – Подоляк

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.