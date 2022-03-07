Украинские защитники выбили оккупантов из Чугуева – Генштаб ВСУ
На одиннадцатый день сопротивления российской агрессии украинским защитникам удалось освободить от оккупантов город Чугуев Харьковской области. Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ за 6 марта.
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"В ходе ведения боевых действий освобожден город Чугуев. Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике", – сказано в сообщении.
По данным Генштаба, украинские военнослужащие уничтожили российских полковников-оккупантов Дмитрия Сафронова и Дениса Глебова.
Оборона сейчас ведется преимущественно в южном, северном и восточном направлениях, но оккупанты не оставляют попыток прорваться и по другим направлениям – на Полесском, Северском, Донецком, Таврическом.
Враг "накапливает ресурсы" для штурма Киева.
Цель захватчиков за эти дни не достигнута, подчеркнули в Генштабе.
- Третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями по вопросу прекращения войны России против Украины состоится в понедельник, 7 марта.
- Россия планировала короткую войну и рассчитывала, что потеряет 100 военных, но армия Украины воюет так, как никто не ожидал.
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