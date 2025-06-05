Украинский боксер Ломаченко объявил о завершении карьеры

Последний раз украинец выходил на ринг 12 мая 2024 года

Василий Ломаченко (Скриншот из видеообращения боксера)

Украинский боксер, чемпион мира по боксу по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко 5 июня объявил о завершении карьеры. Соответствующее обращение он опубликовал на странице Facebook.

"У каждого боксера наступает день, когда он вешает перчатки на гвоздь. Этот день настал", – сказал Ломаченко, поблагодарив родителей и тренера за поддержку.

Последний раз украинец выходил на ринг 12 мая 2024 года, когда в бою за титул IBF одолел австралийца Джорджа Камбососа техническим нокаутом в 11-м раунде.

По данным специализированного издания Sport Express, с того момента Ломаченко переживал проблемы со здоровьем, в частности, лечил травму спины.

13 января после реванша с украинским боксером Александром Усиком британец Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион (2008 и 2012 годы), двукратный чемпион мира (2009 и 2011 годы). Кроме того, он является чемпионом Европы 2008 года, чемпионом мира среди юниоров 2006 года и чемпионом Европы среди кадетов 2004 года.