Ломаченко победил австралийца Камбососа и вернул себе звание чемпиона мира

Украинский боксер Василий Ломаченко победил австралийца Джорджа Камбососа в бою за вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе. Об этом сообщает Top Rank Boxing.

Поединок прошел в австралийском городе Перт. Ломаченко победил Камбососа в 11-м раунде: сначала отправил в нокдаун, потом еще в один, после чего бой был завершен.

В прошлом году украинский боксер проиграл 24-летнему американцу Дэвину Хейни бой за статус абсолютного чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, WBC. Это третье поражение Ломаченко на профессиональном уровне при 17 победах.

LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV