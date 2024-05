Ломаченко переміг австралійця Камбососа та повернув собі звання чемпіона світу

Український боксер Василь Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа у бою за вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі. Про це повідомляє Top Rank Boxing.

Поєдинок відбувся в австралійському місті Перт. Ломаченко переміг Камбососа в 11-му раунді: спершу відправив у нокдаун, потім — ще в один, після чого бій було завершено.

Торік український боксер програв 24-річному американцю Девіну Хейні бій за статус абсолютного чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, WBC. Це третя поразка Ломаченка на професійному рівні за 17 перемог.

LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV