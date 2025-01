Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры боксера

Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил в видеообращении к поклонникам.

"Сделаю это коротко и просто. Я хочу объявить о своем выходе из бокса. Это было невероятно. Я наслаждался каждой минутой. И закончу вот этим", – сказал он.

В 2015 году Фьюри получил титулы WBA, IBF, WBO и The Ring, победив Владимира Кличко. После продолжительного перерыва вернулся в 2018 году и стал чемпионом мира по версии WBC, победив Деонтея Уайлдера в серии боев.

🚨 Tyson Fury ha just announced his retirement from boxing 😮



📹: @Tyson_Fury pic.twitter.com/AOiDJYA17V