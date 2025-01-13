Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры боксера
Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил в видеообращении к поклонникам.
"Сделаю это коротко и просто. Я хочу объявить о своем выходе из бокса. Это было невероятно. Я наслаждался каждой минутой. И закончу вот этим", – сказал он.
В 2015 году Фьюри получил титулы WBA, IBF, WBO и The Ring, победив Владимира Кличко. После продолжительного перерыва вернулся в 2018 году и стал чемпионом мира по версии WBC, победив Деонтея Уайлдера в серии боев.
🚨 Tyson Fury ha just announced his retirement from boxing 😮— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) January 13, 2025
📹: @Tyson_Fury pic.twitter.com/AOiDJYA17V
- В 2024 году Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик встретились в двух поединках, и оба завершились победой Усика.
- Первый бой, который состоялся в октябре, завершился победой Усика раздельным решением судей, что сделало его абсолютным чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBF.
- В декабре прошел реванш, в котором Усик снова вышел победителем, на этот раз благодаря единодушному решению судей, сохранив свои титулы.