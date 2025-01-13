Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри боксера
Британський боксер Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення спортивної кар'єри. Про це він повідомив у відеозверненні до прихильників.
"Зроблю це коротко і просто. Я хочу оголосити про свій вихід із боксу. Це було неймовірно. Я насолоджувався кожною хвилиною. І закінчу ось цим", – сказав він.
У 2015 році Ф'юрі здобув титули WBA, IBF, WBO та The Ring, перемігши Володимира Кличка. Після тривалої перерви повернувся у 2018 році й став чемпіоном світу за версією WBC, перемігши Деонтея Вайлдера в серії боїв.
🚨 Tyson Fury has just announced his retirement from boxing 😮— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) January 13, 2025
📹: @Tyson_Fury pic.twitter.com/AOiDJYA17V
- У 2024 році Тайсон Ф'юрі та українець Олександр Усик зустрілися у двох поєдинках, і обидва завершилися перемогою Усика.
- Перший бій, який відбувся в жовтні, завершився перемогою Усика роздільним рішенням суддів, що зробило його абсолютним чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBF.
- У грудні пройшов реванш, у якому Усик знову вийшов переможцем, цього разу завдяки одностайному рішенню суддів, зберігши свої титули.