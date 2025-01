Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри боксера

Британський боксер Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення спортивної кар'єри. Про це він повідомив у відеозверненні до прихильників.

"Зроблю це коротко і просто. Я хочу оголосити про свій вихід із боксу. Це було неймовірно. Я насолоджувався кожною хвилиною. І закінчу ось цим", – сказав він.

У 2015 році Ф'юрі здобув титули WBA, IBF, WBO та The Ring, перемігши Володимира Кличка. Після тривалої перерви повернувся у 2018 році й став чемпіоном світу за версією WBC, перемігши Деонтея Вайлдера в серії боїв.

🚨 Tyson Fury has just announced his retirement from boxing 😮



📹: @Tyson_Fury pic.twitter.com/AOiDJYA17V