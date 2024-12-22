"Знищено: два Ф'юрі". monobank презентував новий скін на честь перемоги Усика
Український monobank додав скін до електронних карток, присвячений другій перемозі боксера Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф'юрі. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
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"Уже доступний новий скін на згадку про цю історичну перемогу", – написав він.
На ескізі зображено двох Ф'юрі на фоні дизайну інфографіки, яку зазвичай використовують Повітряні сили Збройних Сил України, коли сповіщають про знищені ворожі цілі.
Так і тут, поруч із британським спортсменом написано "Знищено: два Ф'юрі".
Завантажити скін можна у налаштуваннях картки.
Після першої перемоги Усика над Ф'юрі monobank також презентував подібну обкладинку, тільки там був один "знищений" супротивник.
- У ніч проти 19 травня 2024 року у столиці Саудівської Аравії відбувся історичний бій між Усіком та Ф'юрі, за результатами якого перемогу здобув українець. Усик зберіг титули WBA, WBO, IBF та IBO, а також завоював пояс WBC, яким володів Ф'юрі. Переговори про цей поєдинок тривали ще з початку 2023 року. Бій неодноразово переносився, зокрема через травму британця у спарингу.
- У ніч проти 22 грудня відбувся історичний поєдинок між українським боксером Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі. Судді одностайно проголосували за перемогу Усика.