"Знищено: два Ф'юрі". monobank презентував новий скін на честь перемоги Усика

Для ескізу банк використав типову інфографіку від Повітряних сил ЗСУ

Олександр Усик (Фото: StokeyyG2/Х)

Український monobank додав скін до електронних карток, присвячений другій перемозі боксера Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф'юрі. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

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"Уже доступний новий скін на згадку про цю історичну перемогу", – написав він.

На ескізі зображено двох Ф'юрі на фоні дизайну інфографіки, яку зазвичай використовують Повітряні сили Збройних Сил України, коли сповіщають про знищені ворожі цілі.

Так і тут, поруч із британським спортсменом написано "Знищено: два Ф'юрі".

Завантажити скін можна у налаштуваннях картки.

Фото: Олег Гороховський/Telegram

Після першої перемоги Усика над Ф'юрі monobank також презентував подібну обкладинку, тільки там був один "знищений" супротивник.