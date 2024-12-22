"Знищено: два Ф'юрі". monobank презентував новий скін на честь перемоги Усика
Олександр Усик (Фото: StokeyyG2/Х)

Український monobank додав скін до електронних карток, присвячений другій перемозі боксера Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф'юрі. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

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"Уже доступний новий скін на згадку про цю історичну перемогу", – написав він.

На ескізі зображено двох Ф'юрі на фоні дизайну інфографіки, яку зазвичай використовують Повітряні сили Збройних Сил України, коли сповіщають про знищені ворожі цілі.

Так і тут, поруч із британським спортсменом написано "Знищено: два Ф'юрі".

Завантажити скін можна у налаштуваннях картки.

Фото: Олег Гороховський/Telegram
Фото: Олег Гороховський/Telegram

Після першої перемоги Усика над Ф'юрі monobank також презентував подібну обкладинку, тільки там був один "знищений" супротивник.

  • У ніч проти 19 травня 2024 року у столиці Саудівської Аравії відбувся історичний бій між Усіком та Ф'юрі, за результатами якого перемогу здобув українець. Усик зберіг титули WBA, WBO, IBF та IBO, а також завоював пояс WBC, яким володів Ф'юрі. Переговори про цей поєдинок тривали ще з початку 2023 року. Бій неодноразово переносився, зокрема через травму британця у спарингу.
  • У ніч проти 22 грудня відбувся історичний поєдинок між українським боксером Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі. Судді одностайно проголосували за перемогу Усика.
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