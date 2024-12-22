"Уничтожено: два Фьюри". monobank презентовал новый скин в честь победы Усика
Украинский monobank добавил скин к электронным картам, посвященный второй победе боксера Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
"Уже доступен новый скин в память об этой исторической победе", – написал он.
На эскизе изображены два Фьюри на фоне дизайна инфографики, которую обычно используют Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, когда извещают об уничтоженных враждебных целях.
Так и здесь, рядом с британским спортсменом написано "Уничтожено: два Фьюри".
Загрузить скин можно в настройках карты.
После первой победы Усика над Фьюри monobank также представил подобную обложку, только там был один "уничтоженный" противник.
- В ночь на 19 мая 2024 года в столице Саудовской Аравии состоялось историческое сражение между Усиком и Фьюри, по результатам которого победу одержал украинец. Усик сохранил титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал пояс WBC, которым владел Фьюри. Переговоры по этому поединку продолжались еще с начала 2023 года. Бой неоднократно переносился, в том числе из-за травмы британца в спарринге.
- В ночь на 22 декабря состоялся исторический поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Судьи единогласно проголосовали за победу Усика.