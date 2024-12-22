"Уничтожено: два Фьюри". monobank презентовал новый скин в честь победы Усика

Для эскиза банк использовал типичную инфографику от Воздушных сил ВСУ

Александр Усик (Фото: StokeyyG2/Х)

Украинский monobank добавил скин к электронным картам, посвященный второй победе боксера Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

"Уже доступен новый скин в память об этой исторической победе", – написал он.

На эскизе изображены два Фьюри на фоне дизайна инфографики, которую обычно используют Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, когда извещают об уничтоженных враждебных целях.

Так и здесь, рядом с британским спортсменом написано "Уничтожено: два Фьюри".

Загрузить скин можно в настройках карты.

Фото: Олег Гороховский/Telegram

После первой победы Усика над Фьюри monobank также представил подобную обложку, только там был один "уничтоженный" противник.