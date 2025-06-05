Український боксер Ломаченко оголосив про завершення кар'єри

Василь Ломаченко (Скриншот з відеозвернення боксера)

Український боксер, чемпіон світу з боксу за версією IBF у легкій вазі Василь Ломаченко 5 червня оголосив про завершення кар'єри. Відповідне звернення він опублікував на сторінці у Facebook.

"У кожного боксера настає день, коли він вішає рукавички на гвіздок. Цей день настав", – сказав Ломаченко, подякувавши батькам та тренеру за підтримку.

Востаннє українець виходив на ринг 12 травня 2024 року, коли в бою за титул IBF здолав австралійця Джорджа Камбососа технічним нокаутом у 11-му раунді.

За даними спеціалізованого видання Sport Express, з того моменту Ломаченко переживав проблеми зі здоров’ям, зокрема лікував травму спини.

13 січня після реваншу з українським боксером Олександром Усиком британець Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Ломаченко — дворазовий олімпійський чемпіон (2008 та 2012 роки), дворазовий чемпіон світу (2009 та 2011 роки). Крім того, він є чемпіоном Європи 2008 року, чемпіоном світу серед юніорів 2006 року та чемпіоном Європи серед кадетів 2004 року.