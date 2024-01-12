Украинский экипаж вертолета ООН попал в руки антиправительственных сил в Сомали – МИД

Вертолет (Фото - EPA)

МИД Украины подтверждает захват четырех граждан Украины антиправительственными силами в Сомали. Они были членами экипажа вертолета миссии ООН.

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Украинцы были членами экипажа вертолета миссии ООН, который потерпел крушение в Сомали, сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, точно известно, кто из украинцев находился на вертолете, как и то, что вместе ними на борту были также пятеро граждан других стран.

Вертолет принадлежит украинской частной компании, которая работает по контракту с ООН.

"Выясняем все детали аварии и захвата, состояние украинцев, устанавливаем связь с компанией-владельцем вертолета для координации действий", – написал Николенко.

Посольство Украины в Кении и Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке уже получили срочные поручения МИД Украины принять необходимые меры. "Держим ситуацию на особом контроле вместе с другими причастными ведомствами нашего государства", – заявил представитель МИД.

Как сообщает Reuters со ссылкой на два своих источника в службах безопасности, "ранее на этой неделе" вертолет миссии ООН с девятью людьми на борту проводил медицинскую эвакуацию и совершил вынужденную посадку из-за технической проблемы возле деревни Хиндхере, в районе, который контролирует исламистская группировка Аш-Шабаб. В вертолете, кроме украинцев, были также граждане Египта, Уганды и Сомали.

11 января правительство Сомали заявило, что работает над спасением заложников, однако, как пишет Reuters, военные предупредили, что такие попытки затруднены в районе, который, по их словам, уже более десяти лет находится под контролем группировки, связанной с Аль-Каидой.

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