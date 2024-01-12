Український екіпаж гелікоптера ООН потрапив до рук антиурядових сил у Сомалі – МЗС

Гелікоптер (Фото - EPA)

МЗС України підтверджує захоплення чотирьох громадян України антиурядовими силами у Сомалі. Вони були членами екіпажу гелікоптера місії ООН.

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Українці були членами екіпажу гелікоптера місії ООН, який зазнав аварії в Сомалі, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, достеменно відомо, хто з українців знаходився на гелікоптері, як і те, що разом із ними на борту були також п'ятеро громадян інших країн.

Гелікоптер належить українській приватній компанії, яка працює за контрактом з ООН.

"З’ясовуємо всі деталі аварії та захоплення, стан українців, встановлюємо звʼязок із компанією-власником гелікоптера задля координації дій", – написав Ніколенко.

Посольство України в Кенії та Постійне представництво України при ООН у Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів. "Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі разом з іншими причетними відомствами нашої держави", – заявив представник МЗС.

Як повідомляє Reuters із посиланням на два свої джерела в службах безпеки, "раніше цього тижня" гелікоптер місії ООН із дев'ятьма людьми на борту проводив медичну евакуацію і здійснив вимушену посадку через технічну проблему біля села Хіндхере, в районі, який контролює ісламістське угруповання Аш-Шабаб. У гелікоптері, окрім українців, були також громадяни Єгипту, Уганди та Сомалі.

11 січня уряд Сомалі заявив, що працює над порятунком заручників, однак, як пише Reuters, військові попередили, що такі спроби утруднені в районі, який, за їхніми словами, вже понад десять років перебуває під контролем угруповання, пов'язаного з Аль-Каїдою.

У внутрішній записці ООН, з якою ознайомилося агентство, йдеться, що одну людину, яка знаходилася на борту гелікоптера, ймовірно було вбито, шестеро було взято в заручники, ще двоє людей зуміли втекти і їх місцеперебування зараз невідоме.

Збройне угруповання Аш-Шабаб прагне скинути уряд Сомалі та встановити правління, засноване на ортодоксальному тлумаченні законів шаріату. Угруповання причетне до серії терористичних нападів у Сомалі та Кенії.