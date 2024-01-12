Чотири українські моряки в заручниках у хуситів, підтвердив Зеленський

"Четверо наших моряків перебувають у полоні у хуситів, і ми працюватимемо над їх поверненням", – сказав президент

Торгівельне судно Galaxy Leader (Фото - MarineTraffic.com)

Чотирьох громадян України було захоплено хуситами. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

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Коментуючи події на Близькому Сході, де сили міжнародної коаліції за участю Великої Британії завдали ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені, Зеленський сказав, що "ситуація є важливою і для безпеки України, оскільки вплинула і на українських громадян".

"Чотири наші моряки перебувають у полоні у хуситів, і ми працюватимемо над їх поверненням", – сказав президент.

19 листопада 2023 року єменські хусити захопили в Червоному морі торгове судно Galaxy Leader, як вони заявили, "на знак підтримки ХАМАС".

За даними канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю, судно належить британській компанії та управляється японською компанією. "На борту корабля перебувають 25 членів екіпажу різних національностей, зокрема українці, болгари, філіппінці та мексиканці", йшлося в повідомленні.

МЗС України тоді ж доручило українським посольствам перевірити інформацію стосовно наявності на борту захопленого судна громадян України, проте потім уникало публічно підтверджувати чи спростовувати, що на судні були українці.

Інших повідомлень про захоплення хуситами громадян України досі не було.

Єменські хусити обстрілюють і захоплюють судна в Червоному морі, що ставить під загрозу торговельні шляхи через Суецький канал і Баб-ель-Мандебську протоку, які є одними із завантажених у світі комерційних судноплавних трас.

19 грудня 2023 року США оголосили про початок багатонаціональної операції за участю 10 країн безпеки судноплавства в Червоному морі. Кораблі здійснювали спільне патрулювання. Тоді ж хусити пообіцяли все одно продовжувати атаки.

31 грудня гелікоптери ВМС США знищили катери хуситів, які намагалися взяти на абордаж контейнеровоз у Червоному морі.

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