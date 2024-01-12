Четыре украинских моряка в заложниках у хуситов, подтвердил Зеленский

"Четверо наших моряков находятся в плену у хуситов, и мы будем работать над их возвращением", – сказал президент

Торговое судно Galaxy Leader (Фото - MarineTraffic.com)

Четыре гражданина Украины были захвачены хуситами. Об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

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Комментируя события на Ближнем Востоке, где силы международной коалиции с участием Великобритании нанесли удары по военным объектам хуситов в Йемене, Зеленский сказал, что "ситуация важна и для безопасности Украины, поскольку повлияла и на украинских граждан".

"Четверо наших моряков находятся в плену у хуситов, и мы будем работать над их возвращением", – сказал президент.

19 ноября 2023 года йеменские хуситы захватили в Красном море торговое судно Galaxy Leader, как они заявили, "в знак поддержки ХАМАС".

По данным канцелярии премьер-министра Израиля, судно принадлежит британской компании и управляется японской компанией. "На борту корабля находятся 25 членов экипажа разных национальностей, в том числе украинцы, болгары, филиппинцы и мексиканцы", говорилось в сообщении.

МИД Украины тогда же поручил украинским посольствам проверить информацию о наличии на борту захваченного судна граждан Украины, однако затем избегал публично подтверждать или опровергать, что на судне были украинцы.

Других сообщений о захвате хуситами граждан Украины до сегодняшнего дня не было.

Йеменские хуситы обстреливают и захватывают суда в Красном море, что ставит под угрозу торговые пути через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив, которые являются одними из загруженных в мире коммерческих судоходных трасс.

19 декабря 2023 года США объявили о начале многонациональной операции с участием 10 стран по безопасности судоходства в Красном море. Корабли осуществляли совместное патрулирование. Тогда же хуситы пообещали все равно продолжать атаки.

31 декабря вертолеты ВМС США уничтожили катера хуситов, пытавшихся взять на абордаж контейнеровоз в Красном море.

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