Украинский русскоязычный телеканал могут запустить через 3 месяца

Владимир Бородянский (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр культуры, молодежи, спорта, информполитики и туризма Владимир Бородянский заявил, что новый государственный украинский русскоязычный канал должны будут запустить через 3 месяца. Об этом сообщает Hromadske.

Бородянский утверждает, что концепция постоянно развивается, однако пока неизвестно, кто будет руководителем канала. Министр отметил, что есть "приблизительные руководители".

Телеканал будет создан на базе иновещания, а для этого законодательных изменений не требуется. Согласно закону об иновещании, 50% контента должны быть на английском языке.

Также Бородянский рассказал, что министерство планирует бороться с фейками с помощью создания контента, который будет рассказывать правду о происходящем в Украине, в частности это будет художественный контент. Бороться же с дезинформацией на территории неподконтрольного Донбасса планируется с помощью образования.

В начале сентября Бородянский заявил, что прежде, чем создавать русскоязычный канал, нужно сформулировать задачу, для решения которой он нужен, и он бы пока не спешил.

В августе Экс-переговорщик в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный раскритиковал намерения новой власти открыть русскоязычный телеканал, который бы вещал на временно оккупированную территорию Донбасса и Крым.

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