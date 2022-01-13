Украинский спутник Січ-2-30 отделился от ракеты и выведен на орбиту: график SpaceX
Сегодня, 13 января, с базы Космических сил США стартовала ракета с украинским правительственным спутником Сич-2-30, в 18:52 украинский спутник должен был отделиться от разгонного блока ракеты. Трансляцию ведет YouTube-канал SpaceX.
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Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США.
Ориентировочно в 20:15-20:30 ожидается пролет спутника над территорией Украины и установление связи с ним.
Отделение спутника произошло над Гренландией на высоте 548 км, скорость ракеты достигла 27 667 км/ч. Мы дополним новость, когда станция в Украине установит связь со спутником.
Важное событие прокомментировал президент Владимир Зеленский – он написал в соцсети, что "затаив дыхание, следил онлайн".
Зеленский отметил, что спутник Січ-2-30 разработало и изготовило ГП Конструкторское бюро Южное вместе с другими украинскими предприятиями, и это полностью украинская технология.
- За годы независимости Украина и украинские организации/вузы запустили всего семь спутников. Последним госспутником был Сич-2 в 2011-м.
- Эта миссия – часть космической программы на 2021-2024 годы.
- Дебют программы SpaceX по пакетным запускам малых спутников состоялся почти ровно год назад: 24 января 2021-го в миссии Transporter-1 ракета вынесла на орбиту 143 аппарата. Transporter-2 с 88 спутниками запустили 30 июня. Нынешняя миссия Transporter-3 – 105 аппаратов.
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