Украинский судья оправдал уклониста, цитируя теории заговора и Захарову из МИДа России

Зиньковский Районный суд Полтавской области оправдал мужчину, который по повестке не пришел в территориальный центр комплектования. В решении судья заявил, что законы и указы президента являются "авторскими произведениями", Камбин не является конституционным, а также приписал представителю Украины в ООН цитату спикера МИД России о том, что СССР якобы не прекращал существовать. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином госреестре.

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Имя судьи засекречено, равно как и имя подсудимого.

Мотивировочная часть решения состоит из крупных цитат из законов Украины, выписок из реестров, других документов и из их трактовки судьей.

После большой цитаты из Указа об утверждении Положения о государственных символах следует заключение должностного лица, что президентская Гербовая печать не применяется для подписи президента на законах и указах.

Из этого судья делает вывод, что эти документи, в том числе законы о мобилизации и военном положении, являются "авторскими произведениями, не имеют конституционной основы, не являются законами по существу, не являются обязательными для исполнения народом".

По мнению чиновника, законы являются "офертами" (предложением заключить контракт) от субъекта, оказывающего сервисы по госуправлению.

"Эти "нормативные акты" имеют статус применяемых, а не являются легальным действующим законодательством", – утверждает судья.

Насчет Камбина судья заявляет, что он зарегистрирован в иностранном реестре, принадлежащем частной иностранной компании Dun & Bradstreet (D&B), как субъект предпринимательской деятельности с якобы присвоенным номером 552646506.

Этот формат номера неверен, по правилам D&B он должен выглядеть так: 55-264-2506. Поиск по этому номеру ведет на два сайта с конспирологическими статьями.

Сам код DUNS используется в работе более 50 мировых, промышленных и торговых организаций, включая ООН, Федеральное правительство США и Европейскую комиссию.

Судья отмечает, что Камбин не был создан согласно конституции отдельным законом, а является просто переименованным Кабинетом Министров советской Украины.

Из этого чиновник делает вывод, что правосубъектность всего созданного Камбином лежит вне конституционного правового поля, а потому оно не является "субъектом публично-властных полномочий".

Далее судья приводит якобы цитату представителя Украины при ООН Сергея Кислицы о том, что СССР якобы не прекращал существование.

Во время заседания представитель Украины процитировал слова Марии Захаровой, спикера российского Министерства иностранных дел.

"С точки зрения международного права, геополитические преобразования 1991 года не привели к исчезновению СССР как субъекта международного права. …, государство под названием СССР не прекратило, а продолжило свою международную правосубъектность…", – цитирует представитель Захарову.

Далее по тексту Кислица оппонирует этой цитате и высмеивает ее. В приговоре суда эта цитата приписана представителю Украины.

Журналист LIGA.net не смог дозвониться в пресс-службу суда.

В 2022 году СБУ обнаружили, что оккупанты завозили в Киевскую область бланки советских паспортов, чтобы выдавать их гражданам Украины.

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