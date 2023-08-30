Український суддя виправдав ухилянта, цитуючи теорії змови та Захарову з російського МЗС

Зіньківський Районний суд Полтавської області виправдав чоловіка, який за повісткою не прийшов до територіального центру комплектування. У рішенні суддя заявив, що закони та укази президента є "авторськими творами", Камбін не є конституційним, а також приписав представнику України в ООН цитату речника МЗС Росії про те, що нібито СРСР не припиняв існувати. Про це йдеться у рішенні суду, опублікованому у Єдиному держреєстрі.

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Ім'я судді засекречено, так само як і ім'я підсудного.

Мотивувальна частина рішення складається з великих цитат з законів України, виписок з реєстрів, інших документів та з їх трактування суддею.

Після великої цитати з Указу про затвердження Положення про державні символи слідує висновок посадовця, що президентська Гербова печатка не застосовується для підпису президента на законах та наказах.

З цього суддя робить висновок, що ці документи, зокрема закони про мобілізацію та воєнний стан, є "авторськими творами, не мають конституційного підґрунтя, не є законами по суті, не є обов`язковими для виконання народом".

На думку посадовця, закони є "офертами" (пропозицією укласти договір) від суб'єкта, що надає послуги з держуправління.

"Ці "нормативні акти" мають статус таких, що застосовуються, а не являються легальним чинним законодавством", – стверджує суддя.

Щодо Камбіну суддя заявляє, що він зареєстрований в іноземному реєстрі, який належить приватній іноземній компанії Dun & Bradstreet (D&B), як суб`єкт підприємницької діяльності з нібито присвоєним номером 552646506.

Цей формат номера є неправильним, за правилами D&B він мав бути таким: 55-264-2506. Пошук за цим номером веде на два сайти з конспірологічними статтями.

Сам код DUNS використовується в роботі понад 50 світових, промислових і торгових організацій, включно з ООН, Федеральним урядом США та Європейською комісією.

Суддя зазначає, що Камбін не було створено згідно з конституцією окремим законом, а є просто перейменованим Кабінетом Міністрів радянської України.

З цього чиновник робить висновок, що правосуб'єктність усього створеного Камбіном лежить поза конституційним правовим полем, а тому воно не є "суб'єктом публічно-владних повноважень".

Далі суддя наводить буцімто цитату представника України при ООН Сергія Кислиці про те, що СРСР нібито не припиняв існування.

Під час засідання представник України процитував слова Марії Захарової, спікерки російського Міністерства закордонних справ.

"С точки зрения международного права, геополитические преобразования 1991 года не привели к исчезновению СССР как субъекта международного права. …государство под названием СССР не прекратило, а продолжило свою международную правосубъектность…", – цитує представник України Захарову.

Далі за текстом Кислиця опонує цій цитаті та висміює її. У вироку суду ця цитата приписана представнику України.

Журналіст LIGA.net не зміг додзвонитись до пресслужби суду.

У 2022 році СБУ виявили, що окупанти завозили на Київщину бланки радянських паспортів, щоб видавати їх громадянам України.

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