Украинский узник протестует против этапирования: заявление

Эдем Бекиров (фото - Антон Наумлюк/Радио Свобода)

Украинский политзаключенный Эдем Бекиров официально заявил о голодовке и отказе принимать лекарства в случае попытки его этапирования в Красноперекопск. Об этом в Facebook написала его дочь Элеонора Бекирова.

По ее словам, вчера адвокат Алексей Ладин посетил Бекирова.

"С каждым разом новости все хуже и хуже. 233 дня со дня ареста, свелось к ужасному решению. "Центральный районный суд" Симферополя вынес постановление о направлении уголовного дела в "Красноперекопский районный суд". Транспортировка в Красноперекопск и содержание в ИВС и ежедневные доставления в суд равносильны мучительной смерти", - отметила Элеонора Бекирова.

По ее словам, Бекиров с его заболеваниями не выдержит этих переездов и содержаний в ИВС. "Он официально заявил, что в случае попытки транспортировки в Красноперекопск, он объявит голодовку", - подчеркнула дочь Бекирова.

Фото: krymr.com

Адвокат подчеркнул, что важно понимать, решение объявить голодовку – это не прихоть Бекирова.

"Он прекрасно понимает, что не переживет постоянных этапов из СИЗО или ИВС в суд. Это тоже будет смерть, но более мучительная. Поэтому он выбирает такой способ протеста. Если его попытаются транспортировать в Красноперекопск, он подготовит два официальных обращения о начале голодовки: одно на имя прокурора, второе – на имя начальника СИЗО", - отметил адвокат.

По его словам, эту же информацию, пока в устной форме, 30 июля Бекиров сообщил обмудсмену Людмиле Лубиной, которая его посетила в СИЗО.

31 июля глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что Бекирову оккупанты предлагают оклеветать руководство Меджлиса крымскотатарского народа, обвинив их в подготовке теракта на полуострове.

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