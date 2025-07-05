Украинскую ПВО усилят гражданские пилоты-добровольцы: в Госавиации пояснили, как это будет
Систему противовоздушной обороны Украины усилят добровольческие формирования территориальных громад (ДФТГ). Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления государственной авиации Сергей Якубенко.
Речь идет, в частности, о гражданских лицах, снятых с воинского учета, но имеющих желание защищать украинское небо. Однако в приоритете на данный момент военнослужащие запаса, которые не только умеют пилотировать самолет, но и понимают тактику уничтожения вражеских целей.
Все члены ДФТГ будут получать боевое вознаграждение, как непосредственные участники боевых действий, пропорционально количеству боевых дежурств за месяц.
"Эти люди выполняют фактически боевую задачу в период особого положения. И они уже, скажем так, задействованы, но они являются гражданскими лицами", – сказал Якубенко.
Он отметил, что это не будут "стихийные, неконтролируемые полеты гражданской авиации". Процесс будет контролироваться Военно-воздушными силами, и боевая работа будет вестись во взаимодействии с ними.
Подготовкой добровольческих экипажей также будут заниматься Воздушные силы. Они озвучат требования к персоналу и воздушному судну, которые могут быть привлечены к работе ПВО. Также к процессу подготовки могут быть привлечены Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению.
Гражданские самолеты будут зарегистрированы во временном реестре экспериментальных воздушных судов, а затем переоборудованы для выполнения боевых задач, пояснил Якубенко.
"На этом воздушном судне возможно установление различного типа оборудования, вооружения, средств связи, наблюдения, средств обнаружения и тому подобное. Испытания этих средств проводятся либо во время тестовых полетов, либо непосредственно во время боевых вылетов", – отметил он.
Группы ДФТГ станут дополнением к мобильным огневым группам, истребителям и вертолетам, которые защищают небо во время российских атак. И привлекать их будут не только в пределах региона базирования, но и по всей стране.
"Я считаю, что это усилит нашу составляющую ПВО", – резюмировал Якубенко.
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