Українську ППО посилять цивільні пілоти-добровольці: у Державіації розповіли, як це буде

Цивільна авіація (Фото: facebook.com/SAA.Ukraine)

Українську систему протиповітряної оборони посилять добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ). Про це повідомив заступник начальника Головного управління державної авіації Сергій Якубенко.

Йдеться, зокрема, про цивільних осіб, знятих з військового обліку, але які мають бажання захищати українське небо. Однак в пріоритеті наразі військові запасу, які не тільки вміють пілотувати судно, а й розуміють тактику знищення ворожих цілей.

Всі члени ДФТГ отримуватимуть бойову винагороду, як безпосередні учасники бойових дій, пропорційно до кількості бойових чергувань за місяць.

"Ці люди виконують фактично бойову задачу під час особливого періоду. І вони вже, скажімо так, залучені, але вони цивільні", – сказав Якубенко.

Він зазначив, що це не будуть "стихійні неконтрольовані польоти цивільної авіації". Процес буде контролюватися Повітряними силами, а бойова робота буде вестися у взаємодії з ними.

За підготовку добровольчих екіпажів будуть також відповідати Повітряні сили. Вони озвучать вимоги до персоналу та повітряного судна, які можуть бути залучені до роботи ППО. Також до процесу підготовки можуть залучатися Центри підготовки громадян до національного спротиву.

Цивільні літаку будуть зареєстровані в тимчасовому реєстрі експериментальних повітряних суден, а потім переобладнані для виконання бойових завдань, пояснив Якубенко.

"На цьому повітряному судні можливе встановлення різного типу обладнання, озброєння, засобів зв'язку, спостереження, засобів виявлення і тому подібне. Випробування цих засобів проводиться або під час випробувальних польотів, або безпосередньо під час бойових вильотів", – зазначив він.

Групи ДФТГ стануть доповненням до мобільних вогневих груп, винищувачів та вертольотів, які захищають небо під час атак Росії. А залучати їх будуть не тільки в межах регіону заснування, а по всій країні.

"Я вважаю, що це посилить нашу компоненту ППО", – резюмував Якубенко.