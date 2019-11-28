Украинцам станет сложнее нелегально трудоустроиться в Израиле

Госпогранслужба заявляет об упрощении пересечения границы, но нелегальным рабочим будет сложнее (Фото: pixabay.com)

Гражданам Украины станет сложнее выехать в Израиль для нелегального трудоустройства. Об этом сообщает Госпогранслужба со ссылкой на встречу замминистра иностранных дел Украины Татьяны Ковальчук и министра внутренних дел Израиля Арье Дери.

По словам Ковальчук, будут созданы две рабочих группы для улучшения условий пересечения границы и прохождения миграционного и пограничного контроля. В первой группе будут пограничники обоих государств, которые будут присутствовать при пересечении гражданами границы и задача которых - бороться с правонарушениями. Вторая группа - полицейские, цель которых - "нивелировать любые каналы нелегального рекрутинга граждан, которые едут в Израиль для нелегального трудоустройства".

15 февраля в израильском аэропорту Бен Гурион задержали самолет из Украины с 140 пассажирами. Это было сделано властями Израиля в знак протеста против того, что Украина отказала во въезде 35 израильтянам. Но ранее сам Израиль спровоцировал конфликт, массово отказывая во въезде украинцам.

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