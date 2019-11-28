Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украинцам станет сложнее нелегально трудоустроиться в Израиле

Украинцам станет сложнее нелегально трудоустроиться в Израиле - Фото
Госпогранслужба заявляет об упрощении пересечения границы, но нелегальным рабочим будет сложнее (Фото: pixabay.com)
28.11.2019, 12:04

Украина и Израиль создадут две рабочих группы для оптимизации пересечения границы

Гражданам Украины станет сложнее выехать в Израиль для нелегального трудоустройства. Об этом сообщает Госпогранслужба со ссылкой на встречу замминистра иностранных дел Украины Татьяны Ковальчук и министра внутренних дел Израиля Арье Дери. 

По словам Ковальчук, будут созданы две рабочих группы для улучшения условий пересечения границы и прохождения миграционного и пограничного контроля. В первой группе будут пограничники обоих государств, которые будут присутствовать при пересечении гражданами границы и задача которых - бороться с правонарушениями. Вторая группа - полицейские, цель которых - "нивелировать любые каналы нелегального рекрутинга граждан, которые едут в Израиль для нелегального трудоустройства". 

  • 15 февраля в израильском аэропорту Бен Гурион задержали самолет из Украины с 140 пассажирами. Это было сделано властями Израиля в знак протеста против того, что Украина отказала во въезде 35 израильтянам. Но ранее сам Израиль спровоцировал конфликт, массово отказывая во въезде украинцам.

Читайте также: Зеленский об отказах на въезд в Израиль: Проблему решим

Напишите нам
Израиль госпогранслужба
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 