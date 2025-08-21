Украинцев дома и за рубежом объединяют победы ВСУ – опрос Rating Group

Иллюстративное фото: 47 бригада ВСУ

Большинство украинцев – независимо от того, остались ли они в стране или выехали в Европу после начала полномасштабного вторжения, – считают победы Вооруженных Сил Украины важнейшим объединяющим фактором для нации. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rating Group.

Успехи украинских военных как фактор, способствующий сплочению, выбрали 55% респондентов в Украине и 45% в Европе.

На втором месте – взаимопомощь. Этот пункт выбрали 37% и 36% соответственно.

Также значительный потенциал для объединения имеют экономический рост (35% и 30%) и восстановление страны (34% и 31%).

Больше всего общество могут разъединять взаимные обвинения (57% и 68%), политические конфликты (52% и 46%), экономический кризис (37% в обоих случаях) и язык (26% и 34%).

Украинцы за рубежом и дома едины в своем отношении к вопросу вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

Большинство украинцев, оставшихся в стране, выступают за вступление в ЕС (75%) и НАТО (71%).

Среди украинцев, которые были вынуждены покинуть страну с 2022 года и сейчас находятся в Европе, эта поддержка еще сильнее (83% и 78%).

Опрос проводился с 30 июля по 6 августа 2025 года по собственной инициативе Rating Group методом CAWI (респонденты онлайн получают анкету и самостоятельно ее заполняют). Было опрошено 1600 респондентов от 18 лет во всех областях Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь, и 500 респондентов от 18 лет в 27 странах Европы.