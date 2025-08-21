Українців вдома та за кордоном об'єднують перемоги ЗСУ – опитування Rating Group

Ілюстративне фото: 47 бригада ЗСУ

Більшість українців – незалежно від того, залишилися вони в країні або поїхали до Європи після початку повномасштабного вторгнення, – вважають перемоги Збройних Сил України найважливішим єднальним фактором для нації. Про це свідчать результати опитування Rating Group.

Успіхи українських військових як параметр, що допомагає згуртуватися, обрали 55% респондентів в Україні та 45% у Європі.

На другому місці – взаємодопомога. Цей пункт обрали 37% та 36% відповідно.

Також значний потенціал для об’єднання мають економічний ріст (35% та 30%) та відбудова країни (34% та 31%).

Найбільше роз’єднати суспільство можуть взаємні звинувачення (57% та 68%), політичні конфлікти (52% та 46%), економічна криза (37% в обох випадках) та мова (26% та 34%).

Українці за кордоном та вдома єдині у своєму ставленні до теми вступу України до Євросоюзу та НАТО.

Більшість українців, які залишилися в країні, виступають за вступ до ЄС (75%) і НАТО (71%).

Серед українців, які вимушено покинули країну з 2022 року й зараз перебувають у Європі, ця підтримка ще сильніша (83% і 78%).

‍Опитування проводилося 30 липня – 6 серпня 2025 року за власною ініціативою Rating Group методом CAWI (респонденти онлайн отримують анкету й самостійно її заповнюють). Було опитано 1600 респондентів від 18 років у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок, і 500 респондентів від 18 років у 27 країнах Європи.