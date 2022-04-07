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Украинцев предупреждают о новой системе оповещения. ГСЧС объяснила, как будет работать

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 15:44
Украинцев предупреждают о новой системе оповещения. ГСЧС объяснила, как будет работать - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Украине запустят новую систему оповещения, сообщает ГСЧС Украины.

Ее запускают спасатели совместно с мобильными операторами с использованием технологии Cell Broadcast.

Как это будет работать

Сообщение сразу выводится на экран телефона, поверх всех приложений или заблокированного экрана, с одновременным громким предупредительным звуковым сигналом, сообщает ГСЧС.

"Это делается для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий и последовательности действий в этих ситуациях. Абонентам Киевстар в ближайшее время начнут поступать тестовые сообщения от DSNS", – предупредили в госслужбе.

Украинцев предупреждают о новой системе оповещения. ГСЧС объяснила, как будет работать
Катерина Амеліна
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ГСЧС мобильные операторы система оповещения вторжение в украину
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