Украинцы, которые доверяют Зеленскому, больше доверяют телемарафону – опрос КМИС

Владимир Зеленский (Скриншот)

За два года полномасштабной войны уровень доверия к национальному телемарафону снизился, при этом доверяющие президенту Владимиру Зеленскому больше доверяют и "Единым новостям". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Социологи заявили, что в начале большой войны, в мае 2022 года, 69% украинцев доверяли телемарафону. Уже в октябре 2023 года этот уровень снизился до 48%, а в декабре этого же года – до 43%.

Соответственно, в мае 2022 года не доверяли "Единым новостям" всего 12% респондентов, в октябре 2023 года уровень недоверия резко подскочил до 39%, а в декабре снизился до 38%.

Инфографика: КМИС

КМИС также решил узнать, как доверие людей к телемарафону зависит от их доверия к верховному главнокомандующему.

В ходе опроса выяснилось, что чем больше украинцы доверяют Зеленскому, тем больше они доверяют телемарафону.

52% доверяющих президенту доверяют и "Единым новостям", и не доверяют 29%. Среди не доверяющих Зеленскому 12% доверяют марафону, и 69% не доверяют.

Опрос по телефону был проведен КМИС по собственной инициативе в течение 4-10 декабря 2023 года. Опрошено 1200 взрослых украинцев в возрасте 18 лет и старше, проживающие в Украине, кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность такой выборки – не более 3,2%.

Инфографика: КМИС

27 декабря 2023 года председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что национальный телемарафон необходимо усовершенствовать. В противном случае, считает депутат, он "не переживет следующий год".

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