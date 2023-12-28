Українці, які довіряють Зеленському, більше довіряють телемарафону – опитування КМІС

52% тих, хто довіряє президенту, довіряють і "Єдиним новинам"

Володимир Зеленський (Скриншот)

За два роки повномасштабної війни рівень довіри до національного телемарафону знизився, водночас ті, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, більше довіряють і "Єдиним новинам". Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Соціологи заявили, що на початку великої війни, у травні 2022 року, 69% українців довіряли телемарафону. Вже у жовтні 2023 року цей рівень знизився до 48%, а у грудні цього ж року – до 43%.

Відповідно, у травні 2022 року не довіряли "Єдиним новинам" загалом 12% респондентів, у жовтні 2023 року рівень недовіри різко підскочив до 39%, а у грудні знизився до 38%.

Інфографіка: КМІС

КМІС також вирішив дізнатися, як довіра людей до телемарафону залежить від їхньої довіри до верховного головнокомандувача.

У ході опитування з'ясувалося, що чим більше українці довіряють Зеленському, тим більше вони довіряють телемарафону.

52% тих, хто довіряє президенту, довіряють і "Єдиним новинам", і не довіряють 29%. Серед тих, хто не довіряє Зеленському, 12% довіряють марафону, і 69% не довіряють.

Опитування телефоном було проведено КМІС з власної ініціативи упродовж 4-10 грудня 2023 року. Опитано 1200 дорослих українців у віці 18 років і старше, які проживають в Україні, окрім тимчасово окупованих територій. Статистична похибка такої вибірки - не більше як 3,2%.

Інфографіка: КМІС

27 грудня 2023 року голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що національний телемарафон необхідно вдосконалити. У протилежному випадку, вважає депутат, він "не переживе наступний рік".

Читайте також: Ефективність телемарафону – під питанням, вважає новий голова комітету ВР зі свободи слова