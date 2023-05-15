Украинцы считают, что война – не повод не обнародовать факты о коррупции во власти – опрос

84% украинцев считают, что факты о коррупции в органах власти следует обнародовать. 7% убеждены, что это не ко времени. Таковы результаты опроса, проведенного Центром Разумкова по заказу издания ZN.UA.

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9% респондентов затруднились ответить на вопрос, стоит ли сейчас обнародовать факты о коррупции во власти.

Опрос по заказу ZN.UA проводился с 28 апреля по 3 мая 2023 методом face-to-face в 22 областях Украины и Киеве. Опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Закупки с яйцами по 17 грн за штуку и другими продуктами с ценами выше, чем в магазинах, стали для Министерства обороны первым громким скандалом с 24 февраля.

Из-за него заместитель министра по тыловому обеспечению Вячеслав Шаповалов и начальник департамента закупок Богдан Хмельницкий лишились должностей.

24 января НАПК инициировало расследование против Хмельницкого.

В начале февраля ГБР задержало подозреваемых в хищении на продуктах для армии.

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