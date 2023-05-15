Украинцы считают, что война – не повод не обнародовать факты о коррупции во власти – опрос
15.05.2023, 13:01
Иллюстративное фото: depositphotos.com
84% украинцев считают, что факты о коррупции в органах власти следует обнародовать. 7% убеждены, что это не ко времени. Таковы результаты опроса, проведенного Центром Разумкова по заказу издания ZN.UA.
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9% респондентов затруднились ответить на вопрос, стоит ли сейчас обнародовать факты о коррупции во власти.
Опрос по заказу ZN.UA проводился с 28 апреля по 3 мая 2023 методом face-to-face в 22 областях Украины и Киеве. Опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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