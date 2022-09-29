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Украинцы в оккупации полгода помогали выжить троим раненым морпехам ВСУ – разведка

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 20:26
Украинцы в оккупации полгода помогали выжить троим раненым морпехам ВСУ – разведка - Фото
Фото: ГУР МО

На подконтрольную территорию Украины вернулись трое морских пехотинцев, которые из-за ранений были вынуждены полгода скрываться в оккупированных российскими войсками районах. Им помогли выжить местные жители. Об этом сообщило в Facebook Главное управление разведки Минобороны.

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Как отмечается, разведка получила информацию, что в одном из оккупированных городов на востоке Украины скрываются три украинских военнослужащих бригады морской пехоты – двое мужчин и женщина.

Для их возвращения оперативные подразделения ГУР МО, ГБР, НАБУ и Нацполиции провели оперативную комбинацию по эвакуации.

Как оказалось, в марте во время боевых действий мужчины получили ранения, и группа не смогла самостоятельно вернуться на подконтрольную территорию.

Все трое были вынуждены скрываться в зоне оккупации.

Продержаться в течение шести месяцев они смогли благодаря патриотизму местных жителей, которые давали воинам лекарства и продукты питания.

  • 29 сентября состоялся очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись шестеро украинцев: четверо морпехов и двое гражданских.  
  • Как сообщил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, Украина продолжает переговоры по обмену всех пленных.

Читайте также: "Без преувеличения – исторический момент". СБУ показала видео обмена украинских пленных

Наталія Медведєва
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