Украину избрали в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО, а Россия во второй раз не прошла

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украину избрали в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2025–2029 годы. В то же время Россия уже второй раз не прошла, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Украина получила наибольшее количество голосов среди всех кандидатур – 137. По словам Сибиги, на три места претендовали четыре кандидата: Украина, Румыния, Молдова и Россия.

"Вместе с нашими румынскими и молдовскими друзьями мы были выбраны, тогда как Россия не прошла. Я поздравляю наших коллег по Одесскому треугольнику: главу МИД Молдовы Михая Попшоя и главу МИД Румынии Оану Тойю. Россия не прошла второй раз подряд, несмотря на огромные усилия", – сказал министр.

Он подчеркнул, что не принять Россию – это правильное решение, ведь агрессору, подрывающему все нормы международного права, "не место в таких важных органах".

Сибига отметил, что решение о принятии Украины свидетельствует о высоком доверии международного сообщества и признании активной роли страны в укреплении ЮНЕСКО, развитии образования, науки, культуры и защиты культурного наследия даже в условиях полномасштабной войны.

По словам министра, членство в Исполнительном совете ЮНЕСКО открывает новые возможности для:

→ укрепления международного сотрудничества в области образования и науки;

→ защиты культурного наследия Украины, которое страдает от российской агрессии;

→ продвижения украинских инициатив на глобальном уровне.

Глава МИД поблагодарил государства-члены ЮНЕСКО за поддержку и оказанное доверие, а также отметил, что теперь голос Украины "будет слышен еще громче".