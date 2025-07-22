Госдеп подтвердил выход США из ЮНЕСКО: Организация отошла от основополагающей миссии

Участие США в международных организациях в дальнейшем должно усиливать страну, говорит спикер Госдепа

Тэмми Брюс (Фото: flickr)

Спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила выход США из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). По ее словам, организация отошла от своей основополагающей миссии.

Она отметила, что 22 июля США объявили о своем решении выйти из ЮНЕСКО. В Вашингтоне считают, что не только она больше не выполняет свою миссию, но и многие другие организации ООН.

"В будущем участие США в международных организациях должно сделать Америку более безопасной, сильной и процветающей", – отметила Брюс.

Накануне о том, что такое решение принял президент США Дональд Трамп, сообщили Reuters и The New York Post. Он объяснил это "антиамериканской и антиизраильской политикой" ЮНЕСКО и "пробужденной" повесткой дня.

Это уже второй выход США из организации. Первый состоялся в 2017 году и также был инициирован Трампом.