Держдеп підтвердив вихід США з ЮНЕСКО: Організація відійшла від основоположної місії
Речниця Держдепаратменту США Теммі Брюс підтвердила вихід США з Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). За її словами, організація відійшла від своєї основоположної місії.
Вона зазначила, що 22 липня США оголосили про своє рішення вийти з ЮНЕСКО. У Вашингтоні вважають, що не тільки вона більше не виконує свою місію, а й багато інших організацій ООН.
"У майбутньому участь США в міжнародних організаціях має зробити Америку безпечнішою, сильнішою та процвітаючою", – зазначила Брюс.
Напередодні про те, що таке рішення ухвалив президент США Дональд Трамп, повідомили Reuters та The New York Post. Він пояснив це "антиамериканською й антиізраїльською політикою" ЮНЕСКО та "пробудженим" порядком денним.
Це вже другий вихід США з організації. Перший відбувся у 2017 році і також був ініційований Трампом.
- 4 лютого американський президент підписав указ про вихід країни з Ради ООН з прав людини й призупинив фінансування допомоги палестинцям.
- У березні Трамп оголосив про замороження всіх федеральних наймів і державних регуляцій.
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