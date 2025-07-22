Держдеп підтвердив вихід США з ЮНЕСКО: Організація відійшла від основоположної місії

Участь США у міжнародних організаціях в подальшому має посилювати країну, каже речниця Держдепу

Теммі Брюс (Фото: flickr)

Речниця Держдепаратменту США Теммі Брюс підтвердила вихід США з Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). За її словами, організація відійшла від своєї основоположної місії.

Вона зазначила, що 22 липня США оголосили про своє рішення вийти з ЮНЕСКО. У Вашингтоні вважають, що не тільки вона більше не виконує свою місію, а й багато інших організацій ООН.

"У майбутньому участь США в міжнародних організаціях має зробити Америку безпечнішою, сильнішою та процвітаючою", – зазначила Брюс.

Напередодні про те, що таке рішення ухвалив президент США Дональд Трамп, повідомили Reuters та The New York Post. Він пояснив це "антиамериканською й антиізраїльською політикою" ЮНЕСКО та "пробудженим" порядком денним.

Це вже другий вихід США з організації. Перший відбувся у 2017 році і також був ініційований Трампом.